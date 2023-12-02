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        Kuryenin vurulduğu galeriye saldırıya 2 tutuklama daha

        KARAMAN'da23 Kasım günü yoldan geçen kuryenin vurulduğu galeriye saldırıda şüphelilere silahla karşılık veren 2 kişi, yakalanıp, tutuklandı. Dün galeriye yapılan 3´üncü saldırıda yaralanan iş yeri sahibi İsa S.'nin tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 16:18 Güncelleme: 02.12.2023 - 16:20
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        Kuryenin vurulduğu galeriye saldırıya 2 tutuklama daha
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        KARAMAN'da23 Kasım günü yoldan geçen kuryenin vurulduğu galeriye saldırıda şüphelilere silahla karşılık veren 2 kişi, yakalanıp, tutuklandı. Dün galeriye yapılan 3´üncü saldırıda yaralanan iş yeri sahibi İsa S.'nin tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

        Karaman'da 22 Kasım gecesi İsa S.'ye ait Marayolu Caddesi'ndeki galeriye silahla ateş açıldı. Aynı galeri 23 Kasım günü otomobille gelen 4 kişi tarafından yeniden kurşunlandı. Bu sırada motosikleti ile yoldan geçen market kuryesi Emre Ö., yaralandı. Polis olaylarla ilgili başlattığı soruşturmada ilk kurşunlama olayını Mehmet Bayır'ın ikinci kurşunlama olayını ise Yusuf Balasar, Mehmet Göktekin ve kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişinin yaptığını belirledi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis galeriye ateş açanlara karşılık verenlerin Hakan Can Varol ile Osman Gazi Kalkan olduğunu tespit etti. Yapılan baskında Mehmet Bayır, Yusuf Balasar ve Mehmet Göktekin gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Bayır ile Yusuf Balasar tutuklanırken Mehmet Göktekin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Olayın karşı tarafı olan Hakan Can Varol ile Osman Gazi Kalkan da bugün adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Dün aynı galeriye 3´üncü kez düzenlenen saldırıda iş yeri sahibi İsa S. yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan H.A.K.Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, İsa S. ise tedavisinin ardından taburcu oldu. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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