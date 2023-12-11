Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
KARAMAN'dadurdurulanotomobilde yapılan aramada, 179 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alınıp, tutuklandı.
KARAMAN'dadurdurulanotomobilde yapılan aramada, 179 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alınıp, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, C.N.D adlı kadın ile S.K. ve A.K.'nin kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Karaman- Konya kara yolunda takibe alınan şüpheli araç, kent girişinde durduruldu. Otomobilde ve şüphelilerin üst aramasında, 179 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.
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