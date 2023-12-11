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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

        KARAMAN'dadurdurulanotomobilde yapılan aramada, 179 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alınıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:30
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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
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        KARAMAN'dadurdurulanotomobilde yapılan aramada, 179 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alınıp, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, C.N.D adlı kadın ile S.K. ve A.K.'nin kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Karaman- Konya kara yolunda takibe alınan şüpheli araç, kent girişinde durduruldu. Otomobilde ve şüphelilerin üst aramasında, 179 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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