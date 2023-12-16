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        2 kardeşe evlerinin önünde pompalı tüfekli saldırı

        KARAMAN'da, evlerinin önünde kimliği belirsiz 2 kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan kardeşler Serdar Tezcan ile Müslüm Tezcan yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 14:48 Güncelleme: 16.12.2023 - 14:50
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        2 kardeşe evlerinin önünde pompalı tüfekli saldırı
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        KARAMAN'da, evlerinin önünde kimliği belirsiz 2 kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan kardeşler Serdar Tezcan ile Müslüm Tezcan yaralandı.

        Olay, saat 12.30 sıralarında, Beyazkent Mahallesi 1003'üncü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Serdar Tezcan ile kardeşi Müslüm Tezcan, evlerinin önündeyken, henüz kimliği tespit edilemeyen 2 kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Tezcan kardeşler, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Saldırganlar ise otomobille kaçtı.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Serdar Tezcan'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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