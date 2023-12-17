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        Karaman'da pelet fabrikasında yangın

        KARAMAN'a pelet fabrikasında çıkan yangın paniğe neden olurken, alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 21:58 Güncelleme: 17.12.2023 - 22:00
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        Karaman'da pelet fabrikasında yangın
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        KARAMAN'a pelet fabrikasında çıkan yangın paniğe neden olurken, alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. 

        Yangın akşam saatlerinde Karaman Organize Sanayi Bölgesi 14'üncü Cadde'de faaliyet gösteren palet fabrikasında çıktı. Palet fabrikasının saman ve talaş deposunda belirlenemeyen nedenle çıkan yangından yayılan dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, iş makinası ve polis ekibi sevk edildi. Polis fabrika çevresinde güvenlik tedbiri alırken, itfaiye görevlileri ve iş makinaları ile yangına müdahale edildi. Alevler ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Elektrik bakımı nedeniyle fabrikanın bugün kapalı olduğu öğrenildi. Ekipler, maddi hasarın oluştuğu fabrikada, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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