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        Park halindeki otomobil yandı; 'kundaklama' şüphesi

        KARAMAN'daCanan K.'ye ait otomobilde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. İlk incelemede, kundaklama şüphesine dikkat çekildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 11:08 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:15
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        Park halindeki otomobil yandı; 'kundaklama' şüphesi
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        KARAMAN'daCanan K.'ye ait otomobilde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. İlk incelemede, kundaklama şüphesine dikkat çekildi.

        Tabduk Emre Mahallesi 1589 Sokak'ta oturan Canan K., dün akşam saatlerinde 70 ABM 944 plakalı otomobilini evinin önüne park etti. Gece saatlerinde otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 20 dakika süren çalışma ile alev topuna dönen otomobildeki yangını söndürdü. İlk incelemede, yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği değerlendirildi. Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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