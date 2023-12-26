Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Eski damat-kayınpeder kavgasında, yaralılardan 1'i taburcu olup gözaltına alındı

        KARAMAN'da, eski damat ile kayınpeder arasındaki bıçaklı kavgada yaralanan Yunus Duranel (36), taburcu olduktan sonra gözaltına alındı. Olayda, Duranel'in ablası Döne Demir (37) de daha önce gözaltına alınıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 13:20 Güncelleme: 26.12.2023 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski damat-kayınpeder kavgasında, yaralılardan 1'i taburcu olup gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARAMAN'da, eski damat ile kayınpeder arasındaki bıçaklı kavgada yaralanan Yunus Duranel (36), taburcu olduktan sonra gözaltına alındı. Olayda, Duranel'in ablası Döne Demir (37) de daha önce gözaltına alınıp, tutuklandı.

        Olay, 20 Aralık'ta saat 22.30 sıralarında, Yunus Emre Mahallesi 2271 Sokak'ta meydana geldi. Madenşehri köyü muhtarı Durmuş Ali Demir (43), eski kayınpederi Hasan Ali Ersoy (65) ile telefonda belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından buluşan ikili arasında çıkan bıçaklı kavgada Durmuş Ali Demir, Hasan Ali Ersoy ile o sırada yanlarında olan Yunus Duranel, vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Olayın ardından, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, yaralılardan muhtar Durmuş Ali Demir'i, ağabeyi Mehmet Demir'in (45) eşi Döne Demir'in hastaneye bırakıp kaçtığını saptadı. Ardından Döne Demir ile olayla bağlantısı olduğu öne sürülen Mehmet Demir gözaltına alındı. 22 Aralık'ta, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Döne Demir tutuklandı, Mehmet Demir ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Olayda yaralanan Yunus Duranel, tedavisinin ardından bugün, sabah saatlerinde, taburcu olduktan sonra gözaltına alındı. Duranel, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Diğer 2 yaralanın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Hasta yakını hemşireyi yumrukladı!
        Hasta yakını hemşireyi yumrukladı!
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Netanyahu'dan Mossad Başkanı'na engel
        Netanyahu'dan Mossad Başkanı'na engel
        Sona doğru!
        Sona doğru!
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yapay zeka yılı 2023
        Yapay zeka yılı 2023
        Aşka koşanlar
        Aşka koşanlar
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!

        Benzer Haberler

        Ermenek'teki maden faciasının simge isimlerinden Ayşe Gökçe hayatını kaybet...
        Ermenek'teki maden faciasının simge isimlerinden Ayşe Gökçe hayatını kaybet...
        Madeni su basmasında 'Benim oğlum yüzme bilmez ki' sözleriyle tanınan anne...
        Madeni su basmasında 'Benim oğlum yüzme bilmez ki' sözleriyle tanınan anne...
        Karaman Valisi Sarıibrahim, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti
        Karaman Valisi Sarıibrahim, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti
        Dünya şampiyonu görme engelli judocu başarılarını sürdürmek istiyor
        Dünya şampiyonu görme engelli judocu başarılarını sürdürmek istiyor
        3 kişinin yaralandığı eski damat ile kayınpederin bıçaklı kavgasında 1 kadı...
        3 kişinin yaralandığı eski damat ile kayınpederin bıçaklı kavgasında 1 kadı...
        Karaman'daki bıçaklı kavgayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
        Karaman'daki bıçaklı kavgayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı