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        Eski damat-kayınpeder kavgasında, yaralılardan kayınpeder de tutuklandı

        KARAMAN'da, eski damadı Durmuş Ali Demir (43) ile arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kayınpeder Hasan Ali Ersoy (65), taburcu olduktan sonra gözaltına alındı. Ersoy da sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 3'e yükseldi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 12:39 Güncelleme: 27.12.2023 - 12:40
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        Eski damat-kayınpeder kavgasında, yaralılardan kayınpeder de tutuklandı
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        KARAMAN'da, eski damadı Durmuş Ali Demir (43) ile arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kayınpeder Hasan Ali Ersoy (65), taburcu olduktan sonra gözaltına alındı. Ersoy da sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 3'e yükseldi. 

        Olay, 20 Aralık'ta saat 22.30 sıralarında, Yunus Emre Mahallesi 2271 Sokak'ta meydana geldi. Madenşehri köyü muhtarı Durmuş Ali Demir, eski kayınpederi Hasan Ali Ersoy ile telefonda belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından buluşan ikili arasında çıkan bıçaklı kavgada Durmuş Ali Demir, Hasan Ali Ersoy ile o sırada yanlarında olan Yunus Duranel (36), vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Olayın ardından, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, yaralılardan muhtar Durmuş Ali Demir'i, ağabeyi Mehmet Demir'in (45) eşi Döne Demir'in (37) hastaneye bırakıp kaçtığını saptadı. Ardından Döne Demir ile olayla bağlantısı olduğu öne sürülen Mehmet Demir gözaltına alındı. 22 Aralık'ta, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Döne Demir tutuklandı, Mehmet Demir ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yaralılardan tedavisinin ardından taburcu olan aynı zamanda Döne Demir'in kardeşi Yunus Duranel, gözaltına alındı. Sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 

        Diğer yaralılardan Hasan Ali Ersoy da taburcu olduktan sonra gözaltına alındı. Tekerlekli sandalye ile adliyeye getirilen Ersoy, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Tutuklu sayısı 3'e yükselirken,  Durmuş Ali Demir'in halen yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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