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        Sokak ortasında 4 bıçak darbesiyle yaralandı

        KARAMAN'daY.D. (16), sokak ortasında davalık olduğu M.A.Ş. (17) ve A.D. (16) tarafından 4 bıçak darbesiyle yaralandı. Kaçan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 16:10 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:15
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        Sokak ortasında 4 bıçak darbesiyle yaralandı
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        KARAMAN'daY.D. (16), sokak ortasında davalık olduğu M.A.Ş. (17) ve A.D. (16) tarafından 4 bıçak darbesiyle yaralandı. Kaçan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Elma Şehir Mahallesi'nde meydana geldi. Y.D., aralarındaki kavga nedeniyle davalık olan ve mahkemesi devam eden M.A.Ş ve A.D. ile karşılaştı. Çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada bacaklarından 4 bıçak darbesi alan Y.D., yaralandı. Y.D., kanlar içinde yere yığılırken, 2 şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Y.D.'yi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri ise kaçan 2 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüpheliler Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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