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        Türk Yıldızları, Türk Dil Bayramı'nda gösteri yaptı

        KARAMAN'da 747'nci Türk Dil Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törende Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları gösteri yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 21:24 Güncelleme: 13.05.2024 - 21:30
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        Türk Yıldızları, Türk Dil Bayramı'nda gösteri yaptı
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        KARAMAN'da 747'nci Türk Dil Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törende Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları gösteri yaptı. Gösteri yüzlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi.

        Karamanoğlu Mehmet Bey'in 13 Mayıs 1277 yılında Türkçe'yi resmi dil olarak ilan etmesi nedeniyle Karaman'da her yıl 10-13 Mayıs tarihlerinde arasında Türk Dil Bayramı kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında bu yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları gösteri yaptı. Türk Dünyası Kültür Parkı'nda toplanan kalabalık ise gösteriyi ilgiyle izledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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