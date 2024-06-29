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        Karaman Ermenek'te orman yangını

        KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 13:58 Güncelleme: 29.06.2024 - 14:00
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        Karaman Ermenek'te orman yangını
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        KARAMAN’ın Ermenek ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Ermenek ilçesine bağlı Ardıçkaya ve Yaylacık mevkilerinde dün akşam saatlerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye Ermenek Orman İşletme ve Ermenek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları bugün de devam ederken, havadan helikopter ile de destek sağlanıyor.

        Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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