Karaman Ermenek'te orman yangını (2)
MÜDAHALESÜRDÜRÜLÜYOR; 600 HEKTAR ALAN KÜL OLDU Karaman'ın Ermenek ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
MÜDAHALESÜRDÜRÜLÜYOR; 600 HEKTAR ALAN KÜL OLDU
Karaman’ın Ermenek ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangına 2 helikopter, 1 uçak, 1 dozer, 1 ekskavatör, 14 arazöz 6 su tankeri ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile müdahale ediliyor.
Öte yandan ilk belirlemelere göre ise bölgede 600 hektar alan kül oldu. Alevleri Karaman, Konya Mersin gibi çevre illerden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kontrol altına almaya çalışıyor.
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