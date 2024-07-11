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        Balkondan girdiği evde eski kız arkadaşını öldürüp, yanındaki erkeği yaraladı

        KARAMAN'da Yavuz T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 15:19 Güncelleme: 11.07.2024 - 15:25
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        Balkondan girdiği evde eski kız arkadaşını öldürüp, yanındaki erkeği yaraladı
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        KARAMAN'da Yavuz T. (31), kapıyı açan olmayınca balkondan evine girdiği eski kız arkadaşı Seher İşler (23) ile yanında gördüğü M.T. adlı erkeği bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İşler, kurtarılamadı.

        Olay, saat 07.00 sıralarında Larende Mahallesi 578 Sokak’taki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Yavuz T., eski kız arkadaşı Seher İşler'in evine gitti. Kapıyı açan olmayınca Yavuz T., balkondan tırmanıp üst katta oturan İşler'in evine girdi. Yavuz T. evde Seher İşler ve M.T. adlı erkekle karşılaştı. Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Yavuz T., bıçakla Seher İşler ve M.T.'yi, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı.

        Gelen sesleri duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İşler ve M.T., ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İşler, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

        Yavuz T., polis ekipleri tarafından evde gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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