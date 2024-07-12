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        Otomobilin 500 metreden uçuruma yuvarlanması kamerada: 1 kayıp, 2 yaralı

        KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolünden çıkan otomobil, 500 metrelik uçuruma yuvarlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 18:42 Güncelleme: 12.07.2024 - 18:45
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        Otomobilin 500 metreden uçuruma yuvarlanması kamerada: 1 kayıp, 2 yaralı
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        KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolünden çıkan otomobil, 500 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralanırken, araçtaki 1 kişinin bulunması için arama çalışması sürüyor. Aracın defalarca takla atıp yuvarlanma anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında Yumru Tepesi yolunda meydana geldi. Alperen Hisar (20) yönetimindeki 80 GU 150 plakalı otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkıp yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, arazinin dik ve ağaçlık olması nedeniyle yaralı sürücü Alperen Hisar ve Fatma Şahin'e güçlükle ulaştı. Yaralı 2 kişi, yaklaşık 40 dakika taşınarak ambulansa ulaştırıldı, ardından da Ermenek Devlet Hastanesine kaldırdı. Sürücü Hisar'ın araçta 3 kişi olduklarını söylemesi ve olay yerinde 3 adet cep telefonu bulunması üzerine ekipler üçüncü kişinin bulunması için bölgede arama çalışması başlattı.

        Öte yandan, kaza anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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