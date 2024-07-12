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        Otomobilin 500 metreden uçuruma yuvarlanması kamerada: 1 kayıp, 2 yaralı (2)

        KAYIPKİŞİ BULUNAMADI Karaman'ın Ermenek ilçesinde sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkan ve 500 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde, kayıp olduğu belirtilen 1 kişinin; dronla yapılan arama çalışmasında henüz bir izine rastlanmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 23:45 Güncelleme: 12.07.2024 - 23:45
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        Otomobilin 500 metreden uçuruma yuvarlanması kamerada: 1 kayıp, 2 yaralı (2)
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        KAYIPKİŞİ BULUNAMADI 

        Karaman'ın Ermenek ilçesinde sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkan ve 500 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde, kayıp olduğu belirtilen 1 kişinin; dronla yapılan arama çalışmasında henüz bir izine rastlanmadı. Öğleden sonra Yumru tepesinde meydana gelen kazada Alperen Hisar (20) yönetimindeki 80 GU 150 plakalı otomobil kontrolden çıkarak 500 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olay yerine gelen ekipler, arazinin dik ve ağaçlık olması nedeniyle yaralı sürücü Alperen Hisar ve Silifke doğumlu Selime Bağcık'a güçlükle ulaştı. Yaralılar Ermenek Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan, önce isminin 'Fatma Şahin olduğu şeklinde duyurulan kişinin; Silifke doğumlu Selime Bağcık olduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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