Bakan Göktaş: Orman yangınlarından etkilenen 441 vatandaşımıza psikososyal destek sağlandı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir, Aydın ve Muğla’daki orman yangınlarına ilişkin, “Bakanlık olarak üç ilimizde de ekiplerimiz yangından etkilenen 441 vatandaşımız için gereken psikososyal desteği sağladı. Diğer yandan İzmir’de yangına yakın olan yerlerde Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarımızda da gerekli tedbirleri hızlıca aldık” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün Karaman'a geldi. Karaman Valiliği, Çocuk Evleri, kadın kooperatifi ve huzurevi ile 2017 yılında Hakkari'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Küçük'ün ailesini ziyaret eden Bakan Göktaş, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Bakan Göktaş, İzmir, Aydın ve Muğla’daki orman yangınlarına değinerek, ''Bakanlık olarak, üç ilimizde de ekiplerimiz yangından etkilenen 441 vatandaşımız için gereken psikososyal desteği sağladı. Diğer yandan İzmir’de yangına yakın olan yerlerde Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarımızda da gerekli tedbirleri hızlıca aldık. Yaşanılan bu felaket hepimizi derinden üzdü. Devletimiz, tüm kurumlarıyla alanda gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Bu elim olayın üstesinden gelmek için her daim vatandaşlarımıza destek olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.