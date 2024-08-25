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        Milli şair Bekir Sıtkı Erdoğan, ölümünün 10'uncu yıl dönümünde anıldı

        KARAMAN'da, milli şair Bekir Sıtkı Erdoğan, ölümünün 10'uncu yılında düzenlenen törenlerle anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 11:42 Güncelleme: 25.08.2024 - 11:45
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        Milli şair Bekir Sıtkı Erdoğan, ölümünün 10'uncu yıl dönümünde anıldı
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        KARAMAN'da, milli şair Bekir Sıtkı Erdoğan, ölümünün 10'uncu yılında düzenlenen törenlerle anıldı. Şairin yayınlanmamış şiirleri ve rubaileri 'Sabır Sarmaşıkları' ve 'Gönüller Kavşağı' isimli kitaplarda toplanarak, vefatının 10'uncu yılında yayımlandı.

        Milli şair Bekir Sıtkı Erdoğan'ın, ölümünün 10'uncu yıl dönümü nedeniyle Saray Holding SE-K-A SAR Vakfı ve KARTAP (Karaman Tanıtım ve Turizm Derneği) tarafından Piri Reis Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili Bölümü Öğretim Görevlisi Mestan Karabacak, Erdoğan'ın 20'nci yüzyıl Türk edebiyatında çok önemli bir yeri olduğunu söyledi. Karabacak “Rahatlıkla söyleyebiliriz ki; Bekir Sıtkı Erdoğan, Türk şiirinin neredeyse bir asra yakın bir dönemine tanıklık etmiş ve katkılarda bulunmuştur. Geleneksel şiirimizin hem halk, hem de aruz, yani hem halk, hem de divan tarzından yararlanmış ve şiir geleneğimize günümüze güç vererek ciddi bir birikime sahibi olduğunu her defasında açıklamıştır. Hece veznini de aruz veznini de başarıyla kullanmıştır. Geleneğe yaslanmayan bir şiirin, şiir olmayacağını iyi bildiği için Türk şiirinin iki ana kaynağından iyi beslenmiştir. 20'nci yüzyılda hece vezniyle şiir yazan pek çok şairimiz olmuştur, ancak onun tarzında hece vezniyle yazdığı 'Binbir gece' yani 'Hancı' ve 'Kışlada Bahar' gibi şiirlerinin ulaştığı üne dünya hangi başka şiir ulaşabilmiştir” dedi.

        Saray Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ertabak ise “Şairimiz Bekir Sıtkı Erdoğan'ın yayınlanmamış şiirleri ve rubailerinin derlenmesiyle oluşturulan ve Saray Holding SE-K-A SAR Vakfımızın kültür sanat alanındaki kurumsal sponsorluğuyla, kültür hayatınıza armağan edilen 'Sabır Sarmaşıkları' ve 'Gönüller Kavşağı' kitaplarının tanıtımı için bir aradayız. Kadim şehrimizin yetiştirdiği bir büyük değer olan vatan, millet ve özellikle Karaman aşığı olan ve bunu her fırsatta şiirleriyle dile getiren şarkıları, filmleri yapılan meşhur 'Hancı' şiirleriyle bize gurbeti yaşatan yine şarkısı yapılan 'İbibikler öter ötmez oradayım' şiiriyle memleket hasretini getirip yüreğimizin tam ortasına bırakan, 'Müjdeler var yurdumun toprağına taşına. Erdi Cumhuriyet 50 şeref yaşına' mısralarıyla başlayan 50. Yıl Marşımızın üstadı Bekir Sıtkı Erdoğan'ı huzurlarınızda rahmetle, saygıyla anıyorum” dedi.

        Program okunan şiirlerin ardından plaket takdimiyle sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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