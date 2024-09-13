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        Bakan Memişoğlu: Münferit olayları hep beraber engelleyeceğiz

        SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Biz sağlıkçılar, hayatımızı insanlığa adamış insanlarız.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 15:14 Güncelleme: 13.09.2024 - 15:20
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        Bakan Memişoğlu: Münferit olayları hep beraber engelleyeceğiz
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        SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Biz sağlıkçılar, hayatımızı insanlığa adamış insanlarız. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Toplumun da bize sahip çıktığını görüyoruz. Daha da iyi olacağız inşallah. Münferit olayları da engelleyeceğiz inşallah hep beraber" dedi.

        Bir dizi gezi ve ziyaretler için Karaman'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, valilikte il değerlendirme toplantısına katıldı. Memişoğlu, toplantının ardından Sağlıklı Hayat Merkezi’ni ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, gelecek hafta Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 200 yataklı ek binanın inşaatına başlanacağını belirterek, "Türkiye’yi, sağlıkta, hizmette olduğu gibi bilimde de sağlık teknolojisi üretmesinde de dünyanın lider ülkelerinden bir tanesi yapmaya çalışıyoruz. Özellikle bugün burada bulunduğumuz sağlıklı hayat merkezi ve aile sağlığı merkezleri temel sağlık hizmetleri dediğimiz koruyucu hekimliği, hastalanmadan sağlığımızı nasıl koruyacağımızın merkezleri buralar. Biz aile hekimleri sağlıklı kalmayı önemsiyoruz. O nedenle burada arkadaşların çabasına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten toplum sağlıkçılara sahip çıkıyor. Bazı münferit olayları da esefle kınıyoruz. Çünkü biz sağlıkçılar, hayatımızı insanlığa adamış insanlarız. İnsanları iyileştirmeye çalışıyoruz. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Onun için toplumun da bize sahip çıktığını görüyoruz. Daha da iyi olacağız inşallah. Münferit olayları da engelleyeceğiz inşallah hep beraber" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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