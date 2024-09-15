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        Başındaki peruğun altında uyuşturucu taşırken polise yakalandı

        KARAMAN'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobildeki Mustafa A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 12:59 Güncelleme: 15.09.2024 - 13:05
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        Başındaki peruğun altında uyuşturucu taşırken polise yakalandı
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        KARAMAN'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobildeki Mustafa A.’nın başına taktığı peruğun altında 18 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Mustafa A. ile yanındaki Mehmet Ferit B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir markette kasiyer olarak çalışan Mustafa A. ile arkadaşı Mehmet Ferit B.'nin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Konya yolunda kontrol noktasında şüphelilerin otomobilini durduran polis, otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu maddeye rastlamadı.

        Şüphelilerden Mustafa A.'nın başındaki şişliği fark eden polis ekipleri, peruk kullandığını tespit etti. Mustafa A.'nın peruğunu kaldıran ekipler, 18 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede, Mustafa A. ve Mehmet Ferit B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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