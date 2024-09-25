Yanında eşi ve çocuğu olan husumetlisine bıçakla saldırdı: 2 yaralı

KARAMAN'da İrfan K. (36), aralarında husumet olan ve yanında eşi ile çocuğu bulunan Gökhan N.'ye (37) bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gökhan N. de arbede sırasında elinden kaptığı bıçakla İrfan K.'yı yaraladı. Ağır yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Ali Şahane Mahallesi 176 Sokakta meydana geldi. İrfan K. sokakta, yanında eşi Nergiz N. ve çocuğu olan Gökhan N. ile karşılaştı. İkili arasında daha önceki husumet nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine İrfan K., eşi ve çocuğunun gözü önünde Gökhan N.'ye bıçakla saldırıp, yaraladı. Gökhan N. de arbede sırasında İrfan K.'nın elindeki bıçağı kapıp, saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan iki kişi kanlar içinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 2 kişinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.