Çekiciyle seyir halindeyken 2 kişiyi tabancayla yaralayan 2 şüpheli adliyede

KARAMAN'da, caddede çekiciyle seyir halindeyken karşılıklı çatıştıkları Berk U. ile Muhammet Talha D.'yi tabancayla yaralayan Mustafa Y. ile Enver S., saklandıkları köy evinde yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam, Hürriyet Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; çekiciyle seyir halinde olan Mustafa Y. ve Enver S., husumetli oldukları Berk U. ile Muhammet Talha D.'nin motosikletle Kuvayı Milliye Caddesi'nde ilerlediğini gördü. Mustafa Y. ve Enver S., çekiciden motosikletteki Berk U. ile Muhammet Talha D.'ye tabancayla ateş açtı. Berk U. ile Muhammet Talha D. de onlara karşılık verdi. Çatışmada Berk U. ile Muhammet Talha D. yaralandı. Mustafa Y. ve Enver S. ise kaçtı.