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        Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1'i çocuk 2 ölü, 13 yaralı

        KARAMAN'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 1'i çocuk, 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 15:32 Güncelleme: 13.10.2024 - 15:35
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        Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1'i çocuk 2 ölü, 13 yaralı
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        KARAMAN'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 1'i çocuk, 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 07.00 sıralarında Karaman- Mersin kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Elma bahçesine tarım işçilerini taşıyan H.P.'nin kullandığı 70 ABK 451 plakalı minibüs, yol kenarındaki ağaçlara çarpıp devrildi. Kazada işçilerden Feride Keskin (59) ve araçta bulunan Adem Poyraz (8), hayatını kaybetti 13 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Keskin ve Poyraz'ın cansız bedeni ise otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.

        Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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