Tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada ölen kadın toprağa verildi

KARAMAN'da dün tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden 2 kişiden Feride Keskin (59) toprağa verildi.

Kaza, dün saat 07.00 sıralarında Karaman- Mersin kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Elma bahçesine tarım işçilerini taşıyan H.P.'nin kullandığı 70 ABK 451 plakalı minibüs, yol kenarındaki ağaçlara çarpıp devrildi. Kazada işçilerden Feride Keskin ve araçta bulunan Adem Poyraz (8), hayatını kaybetti 13 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.