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        Tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada ölen kadın toprağa verildi

        KARAMAN'da dün tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden 2 kişiden Feride Keskin (59) toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 15:22 Güncelleme: 14.10.2024 - 15:25
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        Tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada ölen kadın toprağa verildi
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        KARAMAN'da dün tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden 2 kişiden Feride Keskin (59) toprağa verildi.

        Kaza, dün saat 07.00 sıralarında Karaman- Mersin kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Elma bahçesine tarım işçilerini taşıyan H.P.'nin kullandığı 70 ABK 451 plakalı minibüs, yol kenarındaki ağaçlara çarpıp devrildi. Kazada işçilerden Feride Keskin ve araçta bulunan Adem Poyraz (8), hayatını kaybetti 13 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Hastanede otopsi işlemleri tamamlanan Feride Keskin, Cerit köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Adem Poyraz’ın cenazesi de ikindi namazının ardından aynı köyde toprağa verilecek. Kazada yaralanan 13 kişiden bazılarının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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