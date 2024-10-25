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        Mehmet Eren, okulda arkadaşı tarafından tabancayla öldürüldü

        KARAMAN'da 11'inci sınıf öğrencisi A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 12:34 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:40
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        Mehmet Eren, okulda arkadaşı tarafından tabancayla öldürüldü
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        KARAMAN'da 11'inci sınıf öğrencisi A.G. (16), okulun spor salonunda tartıştığı arkadaşı Mehmet Eren Parlak'ı (16), tabancayla ateş ederek öldürdü.

        Olay, saat 09.30 sıralarında Üniversite Mahallesi'ndeki Vali Hakkı Teke Spor Lisesi'nde meydana geldi. 11'inci sınıf öğrencileri A.G. ile Mehmet Eren Parlak arasında okulun spor salonunda belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine A.G., yanındaki tabancayı çıkartıp, Parlak'a ateş etti. Göğsünden yaralanan Mehmet Eren Parlak, yere yığıldı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Eren Parlak, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. A.G., gözaltına alındı.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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