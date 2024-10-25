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        Mehmet Eren, okulda arkadaşı tarafından tabancayla öldürüldü (2)

        DAYISININBEYLİK TABANCASIYLA VURMUŞKaraman'da Vali Hakkı Teke Spor Lisesi 11-B sınıfı öğrencisi A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 14:20 Güncelleme: 25.10.2024 - 14:25
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        Mehmet Eren, okulda arkadaşı tarafından tabancayla öldürüldü (2)
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        DAYISININBEYLİK TABANCASIYLA VURMUŞ

        Karaman'da Vali Hakkı Teke Spor Lisesi 11-B sınıfı öğrencisi A.G.'nin, 11-A sınıfı öğrencisi Mehmet Eren Parlak'ı, aralarındaki kız meselesi nedeniyle iki sınıfın spor salonundaki voleybol sahasında, ortak ders sırasında, öğretmen ve öğrencilerin gözü önünde vurduğu belirlendi. A.G.'nin yanında getirdiği tabancanın, yıllık izinde olan Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dayısının beylik tabancası olduğu belirlendi. Dayısının da ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği bildirildi.

        Öldürülen Mehmet Eren'in, devlet koruması altında olduğu ve Karaman Sevgi Evleri'nde kaldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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