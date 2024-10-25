Mehmet Eren, okulda arkadaşı tarafından tabancayla öldürüldü (2)
DAYISININBEYLİK TABANCASIYLA VURMUŞKaraman'da Vali Hakkı Teke Spor Lisesi 11-B sınıfı öğrencisi A.
DAYISININBEYLİK TABANCASIYLA VURMUŞ
Karaman'da Vali Hakkı Teke Spor Lisesi 11-B sınıfı öğrencisi A.G.'nin, 11-A sınıfı öğrencisi Mehmet Eren Parlak'ı, aralarındaki kız meselesi nedeniyle iki sınıfın spor salonundaki voleybol sahasında, ortak ders sırasında, öğretmen ve öğrencilerin gözü önünde vurduğu belirlendi. A.G.'nin yanında getirdiği tabancanın, yıllık izinde olan Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dayısının beylik tabancası olduğu belirlendi. Dayısının da ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği bildirildi.
Öldürülen Mehmet Eren'in, devlet koruması altında olduğu ve Karaman Sevgi Evleri'nde kaldığı öğrenildi.
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