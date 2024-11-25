Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Tipiye yakalanan 350 koyun ile 2 eşek donarak öldü

        KARAMAN'da yayladan köye dönüşte 2 çoban ile 900 koyundan oluşan sürü, yolda kar ve tipiye yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 16:10 Güncelleme: 25.11.2024 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tipiye yakalanan 350 koyun ile 2 eşek donarak öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARAMAN'da yayladan köye dönüşte 2 çoban ile 900 koyundan oluşan sürü, yolda kar ve tipiye yakalandı. 350 koyun ile 2 eşek donarak ölürken, 550 küçükbaş sağ bulundu.

        Olay, Ayrancı ilçesine bağlı Berendi köyü Yurt Pınarı Sağcabükü mevkisinde meydana geldi. Yayladan köye dönüş yapmaya çalışan çobanlar Erdal Aktaşlı ile Mehmet Tatlı, 900 koyundan oluşan sürüyle dün tipiye yakalandı. Aktaşlı ile Tatlı da birbirlerini kaybederek yakınlardaki farklı köylere sığındı. Çobanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, hayvanları bulmak için çalışma başlattı. 350 küçükbaş hayvan ile 2 eşeğin donarak öldüğü belirlenirken, sağ bulunan 550 koyun çobanlara teslim edildi. Aynı bölgede başka koyun sürülerinin de mahsur kaldığı, köylüler ile jandarma ekiplerinin arama çalışması yaptığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?

        Benzer Haberler

        Karaman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Karaman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Karaman'da eğitime 1 gün ara verildi
        Karaman'da eğitime 1 gün ara verildi
        Sertavul Geçidi kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı
        Sertavul Geçidi kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı
        Karaman'da ineğe çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Karaman'da ineğe çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Karaman'da, vefat eden öğretmenler için mevlit programı düzenlendi
        Karaman'da, vefat eden öğretmenler için mevlit programı düzenlendi
        Karaman'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Karaman'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü