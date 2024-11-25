Karaman'da okullara 'kar' tatili
KARAMAN'da kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.
KARAMAN’da kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.
Karaman Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde olumsuz hava koşulları ve don tehlikesi nedeniyle, 26.11.2024 Salı günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı resmi/özel ve örgün ile yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.