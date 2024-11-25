Karaman'da okullara 'kar' tatili

KARAMAN’da kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Karaman Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde olumsuz hava koşulları ve don tehlikesi nedeniyle, 26.11.2024 Salı günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı resmi/özel ve örgün ile yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.