Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Sosyal medyadaki tartışma nedeniyle çıkan ölümlü kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı (2)

        TOPRAĞAVERİLDİ Karaman'da sosyal medyadaki tartışmanın ardından randevulaştığı Murat Naci Dalkıran (24) tarafından öldürülen Abdullah Umutcan Demirci'nin (19) otopsi işlemleri tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 17:24 Güncelleme: 13.02.2025 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sosyal medyadaki tartışma nedeniyle çıkan ölümlü kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı (2)
        ABONE OL

        TOPRAĞAVERİLDİ

        Karaman'da sosyal medyadaki tartışmanın ardından randevulaştığı Murat Naci Dalkıran (24) tarafından öldürülen Abdullah Umutcan Demirci'nin (19) otopsi işlemleri tamamlandı. Ailesine teslim edilen Demirci'nin cenazesi, ikindi vakti Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınan namazın ardından şehir mezarlığında defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Sağlık Bakanlığı'ndan hastanede "fiyat pazarlığı" görüntülerine inceleme
        Sağlık Bakanlığı'ndan hastanede "fiyat pazarlığı" görüntülerine inceleme
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"

        Benzer Haberler

        Sosyal medyadaki tartışma nedeniyle çıkan ölümlü kavgaya ilişkin 2 kişi tut...
        Sosyal medyadaki tartışma nedeniyle çıkan ölümlü kavgaya ilişkin 2 kişi tut...
        Karaman'da kar yağışı etkili oldu
        Karaman'da kar yağışı etkili oldu
        Karaman'da kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
        Karaman'da kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
        Karaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kamerasında
        Karaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kamerasında
        Karaman'da okul müdür yardımcısını darbeden veli tutuklandı
        Karaman'da okul müdür yardımcısını darbeden veli tutuklandı
        Karaman'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
        Karaman'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı