Sosyal medyadaki tartışma nedeniyle çıkan ölümlü kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı (2)
TOPRAĞAVERİLDİ Karaman'da sosyal medyadaki tartışmanın ardından randevulaştığı Murat Naci Dalkıran (24) tarafından öldürülen Abdullah Umutcan Demirci'nin (19) otopsi işlemleri tamamlandı.
TOPRAĞAVERİLDİ
Karaman'da sosyal medyadaki tartışmanın ardından randevulaştığı Murat Naci Dalkıran (24) tarafından öldürülen Abdullah Umutcan Demirci'nin (19) otopsi işlemleri tamamlandı. Ailesine teslim edilen Demirci'nin cenazesi, ikindi vakti Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınan namazın ardından şehir mezarlığında defnedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.