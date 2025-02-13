Karaman'da eğitime 'kar' arası
KARAMAN'da yoğun kar nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
KARAMAN’da yoğun kar nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
Karaman’da etkili olan karın yarın da etkisini sürdüreceğinin beklenmesi üzerine Karaman Valiliği il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 14 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personellerin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
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