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        Karaman'da silahlı çatışmaya 3 tutuklama

        KARAMAN'da sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan, tedavisinin ardından gözaltına alınan Ahmet Burak C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 15:59 Güncelleme: 14.02.2025 - 16:05
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        Karaman'da silahlı çatışmaya 3 tutuklama
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        KARAMAN'da sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan, tedavisinin ardından gözaltına alınan Ahmet Burak C. ile yanındaki Coşkun K. ve Kemal H. tutuklandı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

        Olay, çarşamba günü Çeltek Mahallesi Gufrani Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Burak C. aracıyla yolda seyrederken, husumetli olduğu Hakan Can V. ve beraberindekiler, bir araçla yanına yaklaşık pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateşe Ahmet Burak C. ve yanındakiler de karşılık verdi. Çıkan çatışmada Ahmet Burak C. yaralanırken, Hakan Can V.'nin içerisinde bulunduğu araç hızla uzaklaştı. Ahmet Burak C. yaralı halde aracını sürerek Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Vücuduna 21 saçma isabet eden Ahmet Burak C. ve beraberindeki Coşkun K. ile Kemal H., hastanedeki tedavi sürecinin ardından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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