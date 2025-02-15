Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Cinayet şüphelisi: 'Bana etek giydireceğini söylemişsin' dedim, kavga çıktı

        KARAMAN'da sosyal medyada tartıştıktan sonra randevulaştığı Abdullah Umutcan Demirci'yi (19) öldürüp, Salih A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 09:58 Güncelleme: 15.02.2025 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cinayet şüphelisi: 'Bana etek giydireceğini söylemişsin' dedim, kavga çıktı
        ABONE OL

        KARAMAN'da sosyal medyada tartıştıktan sonra randevulaştığı Abdullah Umutcan Demirci'yi (19) öldürüp, Salih A.'yı yaralayan Murat Naci Dalkıran'ın (24) ifadesi ortaya çıktı. Dalkıran, ifadesinde, "Abdullah Umut Can Demirci'ye 'Benim hakkımda bana etek giydireceğini söylemişsin' dedim, kavga çıktı. Amacım öldürmek değildi" dedi.

        Olay, 11 Şubat'ta saat 00.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Naci Dalkıran, sosyal medya üzerinden E.F. (17), Abdullah Umutcan Demirci ve Salih A. ile tartıştı. Tartışma sonrası sosyal medya üzerinden randevulaşan taraflar, Piri Reis Parkı yakınında buluştu. Buluşmanın ardından kavga çıktı. Kavgada Dalkıran, Demirci'yi boynundan, Salih A.'yı karnından bıçakladı. E.F. de elindeki pompalı tüfekle Murat Naci Dalkıran'a ateş etti.

        6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Abdullah Umutcan Demirci ile Salih A. özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Dalkıran özel bir hastaneye kaldırıldı. Demirci, kurtarılamadı.

        Cinayet Büro dedektifleri özel hastanede tedavisi tamamlanan Murat Naci Dalkıran, E.F. (17) ve olaya karıştığı tespit edilen Servet K. (28), B.A. (17), V.U. (17) ve Hasan T.'yi (21) gözaltına aldı. Yaklaşık 30 saat süren sorgu sürecinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphelisi Dalkıran ile olay anında pompalı tüfek kullanan E.F. tutuklanırken, 4 kişi de serbest kaldı.

        'BENİ ARAYARAK KÜFRETTİ'

        Murat Naci Dalkıran, ifadesinde, "Olay günü E.F., beni sosyal medya üzerinden arayarak küfretti. Beni Piri Reis Parkı'nın oraya çağırdı. E.F.'ye bu sözleri söylemediğimi, bu sözleri Abdullah Umutcan'ın söylediğini söyledim. Daha sonra Abdullah Umutcan Demirci'yi aradık, o da parka geldi. Daha önceden sosyal medya üzerinden tartışmalar, atışmalar oldu. Abdullah Umut Can Demirci'ye 'Benim hakkımda bana etek giydireceğini söylemişsin' dedim, kavga çıktı. Amacım öldürmek değildi" dediği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
        "Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
        Tornavidalı vahşette katliam itirafı! "4 kişiyi öldürecektim!"
        Tornavidalı vahşette katliam itirafı! "4 kişiyi öldürecektim!"
        Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atandı
        Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atandı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!
        En tuhaf doğum günü dileği! Yeni yaşında hapishaneye gitti
        En tuhaf doğum günü dileği! Yeni yaşında hapishaneye gitti
        Portakaldan daha fazla C vitamini içeren besinler!
        Portakaldan daha fazla C vitamini içeren besinler!
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        250 bin liralık hırsızlık kamerada
        250 bin liralık hırsızlık kamerada
        Tüzel kişiler için KKM sona erdi
        Tüzel kişiler için KKM sona erdi
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        "Seni seviyorum"
        "Seni seviyorum"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Almanya: ABD Başkan Yardımcısının sözleri kabul edilemez
        Almanya: ABD Başkan Yardımcısının sözleri kabul edilemez
        "Üşümüyorum ama ayaklarım buz gibi!" diyorsanız dikkat!
        "Üşümüyorum ama ayaklarım buz gibi!" diyorsanız dikkat!
        Trump: Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım
        Trump: Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım
        Şaibe iddialı kurultayda flaş gelişme
        Şaibe iddialı kurultayda flaş gelişme
        TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!
        TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma

        Benzer Haberler

        Karaman'da silahlı çatışmaya 3 tutuklama
        Karaman'da silahlı çatışmaya 3 tutuklama
        Karaman'da eğitime 'kar' arası
        Karaman'da eğitime 'kar' arası
        Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        Karaman'da 1 kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli tutukland...
        Karaman'da 1 kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli tutukland...
        Sosyal medyadaki tartışma nedeniyle çıkan ölümlü kavgaya ilişkin 2 kişi tut...
        Sosyal medyadaki tartışma nedeniyle çıkan ölümlü kavgaya ilişkin 2 kişi tut...
        Sosyal medyadaki tartışma nedeniyle çıkan ölümlü kavgaya ilişkin 2 kişi tut...
        Sosyal medyadaki tartışma nedeniyle çıkan ölümlü kavgaya ilişkin 2 kişi tut...