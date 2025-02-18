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        Uzaklaştırma kararı olan eniştesini bıçakladı

        KARAMAN'daMehmet Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 14:17 Güncelleme: 18.02.2025 - 14:20
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        Uzaklaştırma kararı olan eniştesini bıçakladı
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        KARAMAN'daMehmet Y., hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eniştesi Halil Ş.'yi çıkan tartışmada bıçaklayarak yaraladı.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Çeltek Mahallesi 183 Sokakta meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Halil Ş., ailesinin yanında yaşayan eşi A.Ş.'nin olduğu evin sokağına gitti. Sokakta Halil Ş.'yi gören kayınbiraderleri Mehmet Y. ve İbrahim Y. tepki gösterdi. Bunun üzerine aralarında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Mehmet Y., eniştesi Halil Ş.'yi kalçasından bıçakla yaraladı. İbrahim Y. de arbede sırasında elinden yaralandı. Olayın ardından 2 yaralı, özel araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Mehmet Y. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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