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        14 yıl önce kaybolan Mevlüt'ü öldürdüğü iddiasıyla çalıştığı çiftliğin sahibi tutuklandı

        KARAMAN'da14 yıl önce 19 yaşında kaybolan Mevlüt Ozan Altar'ın bulunması için yeniden çalışma başlatan polis, cep telefonu sinyalinin en son, daha önce çalıştığı ve alacağını istemek için gittiği çiftlikte görüldüğünü belirledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:20 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:29
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        14 yıl önce kaybolan Mevlüt'ü öldürdüğü iddiasıyla çalıştığı çiftliğin sahibi tutuklandı
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        KARAMAN'da14 yıl önce 19 yaşında kaybolan Mevlüt Ozan Altar'ın bulunması için yeniden çalışma başlatan polis, cep telefonu sinyalinin en son, daha önce çalıştığı ve alacağını istemek için gittiği çiftlikte görüldüğünü belirledi. Polis, Atlar'a ait cep telefonun da çiftlik sahibi Kadir S., tarafından satıldığını belirleyip, şüpheliyi gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Kadir S., Atlar'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

        Karaman'da 2011 yılında Mevlüt Ozan Atlar'ın kaybolduğunu belirten annesi Ayşe Atlar, kayıp müracaatında bulundu. O dönemde jandarma tarafından yapılan arama çalışmalarında Atlar'ın herhangi bir izine rastlanmadı. Anne Ayşe Atlar, geçen yıl oğlunun bulunması için bir televizyon programını katıldı. Ayşe Atlar, günlerce televizyon programında oğlunun kaybının ayrı yaşadığı eşiyle alakası olduğunu savundu. Atlar'ın iddiaları sonrası jandarma, kayıp dosyasını yeniden açtı. Jandarma, çalışmalarının ardından kayıp olayının jandarma sorumluluk alanında gerçekleşmediğini belirterek, dosyayı geçen temmuz ayında Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne devretti.

        ÖZEL EKİP KURULDU

        Karaman İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan'ın talimatıyla Cinayet Büro Amirliğinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, Atlar ile ilgili delilleri tek tek inceledi. 60'ın üzerinde kişinin ifadesine başvuran polis, şüphelendikleri kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının izniyle teknik ve fiziki takibe başladı. Çalışmalar sonucunda polis, Mevlüt Ozan Atlar'ın 4 arkadaşı ile birlikte Karaman'da birisinden araç aldığını, aracın parasını ödemeden gidip, Konya'da sattıklarını belirledi. Daha sonra Atlar'ın arkadaşlarıyla parayı paylaştıktan sonra Karaman'a döndüğü, diğer arkadaşlarının başka illere gittiği öğrenildi.

        5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Ekipler, Karaman'a dönen Atlar'ın, evine uğramadan daha önce çalıştığı Kadir S.'ye ait çiftliğe maaşından kalan alacağını istemeye gittiğini saptadı. Atlar'ın ait cep telefonu sinyalinin de en son çiftlik bölgesinde alındığı belirlendi. Araştırmasını derinleştiren polis, çiftlik sahibi Kadir S.'nin, Atlar'a ait cep telefonunu sattığını tespit etti. 6 ay süren çalışmanın ardından Karaman, Ankara ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çiftlik sahibi Kadir S., oğlu İ.S. ve olaya karıştığı öne sürülen T.Ö., H.E. ve A.Ç. gözaltına alındı. 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden suçlamaları kabul etmeyen Kadir S., Atlar'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Diğer 4 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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