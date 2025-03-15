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        Suda 'petrol hidrokarbonlar' çıkmıştı; Karaman'da bayiler siparişlere yetişemiyor

        KARAMAN'daşebeke suyusunda 'petrol hidrokarbonları'na rastlanması sonrası kent halkı, hazır su tüketime yöneldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 10:37 Güncelleme: 15.03.2025 - 10:40
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        Suda 'petrol hidrokarbonlar' çıkmıştı; Karaman'da bayiler siparişlere yetişemiyor
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        KARAMAN'daşebeke suyusunda 'petrol hidrokarbonları'na rastlanması sonrası kent halkı, hazır su tüketime yöneldi. Talep karşısında su bayileri, siparişlere yetişemediklerini söyledi.

        İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen şikayet sonrası kentteki şebeke suyundan numune alıp, laboratuvarda inceledi. İnceleme sonucunda suda 'petrol hidrokarbonları'na rastlandı. Bunun üzerine suyun içme ve gıda hijyeni için kullanılması geçici süreyle yasaklandı. Bu nedenle kent halkı, hazır su tüketimine yöneldi. Bu durum karşısında su bayileri de siparişlere yetişemediklerini belirtti.

        'FİYATLARDA ARTIŞ YAPMADIK'

        Su bayisi sahibi Ali Yazgan, "Şu an insanlar, çeşmeden akan şebeke suyunu içemiyor, kullanamıyor. Bu sebepten dolayı bizim su satışlarımızda ciddi bir artış oldu. Şimdiye kadar hiç damacana suyu içmemiş, şebeke suyu içen insanlar bile şu an damacana suya yöneldi. Bizler Karaman'daki tüm meslektaşlarımızla birlikte bunu fırsat bilip, 'Karaman'ın suyu bozuk mecbur içecekler' diyerek fiyatlarda bir artış yapmadık. Fiyatlarımızı sabit tuttuk, açıklamadan önceki fiyatlarımızda değişim olmadı. Şu an ekibimiz, su siparişlerini yetiştiremez hale geldi" dedi.

        KEŞİF KARARI VE SORUŞTURMA İZNİ

        Diğer yandan İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasının ardından Karaman Barosu'na kayıtlı 7 avukat, ihmal olduğu gerekçesiyle belediye hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca avukatların talebi üzerine şebeke hattının kaynağı Yeşildere Barajı'nda keşif yapıldı. Keşif sonrası Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye yetkilileri hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Barajdan su alımı tedbiren durdurulurken, Karaman Belediyesi'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

        BARAJDAN SU ALIMI DURDURULDU

        Belediyeden yapılan açıklamada, "Şehir içme suyunun önemli bir bölümünü karşılayan Yeşildere Barajı'nda son yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesi önemli ölçüde azalmıştır. Baharın gelmesiyle uzun zamandır kurumuş olan dereden tekrar baraj göletine su gelmeye başlamış olup, bunun neticesinde dere yatağında sulama amaçlı kullanılan motopompların atıkları yanında; lastik ve metal atıkların gölet tabanında birikiminin analiz sonuçlarını etkilemiş olabileceği düşünülmektedir. Bu durumun tespiti için havzada kapsamlı bir araştırma ve inceleme başlatılmıştır. Bu süreçte barajdan su alımı tedbiren durdurulmuş olup, halkımızın su ihtiyacını karşılamak için yer altı kuyularından şehir şebekesine, laboratuvarlarımızda rutin analizler yapılmak suretiyle su verilmeye başlanmıştır" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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