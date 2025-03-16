Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Molotoflu saldırganlar kameraya yakalandı

        KARAMAN'da önceki gün Murat Özkal'a ait evin salon camını kırıp molotofkokteyli atarak bisikletleriyle kaçan 2 şüpheli, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 13:34 Güncelleme: 16.03.2025 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Molotoflu saldırganlar kameraya yakalandı
        ABONE OL

        KARAMAN'da önceki gün Murat Özkal'a ait evin salon camını kırıp molotofkokteyli atarak bisikletleriyle kaçan 2 şüpheli, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Polis, Murat Özkal’ın yanı sıra 2 akrabasının evine de molotoflu saldırı düzenlediği üzerinde durulan şüphelileri arıyor.

        Mümine Hatun Mahalles 1445 Sokak’ta oturan Murat Özkal'a ait tek katli müstakil eve, cuma günü saat 19.00 sıralarında gelen 2 kişi salon camını kırıp molotofkokteyli atarak kaçtı. Bu sırada ailesiyle birlikte iftar davetinde olan Özkal'ın komşuları, durumu fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü.

        CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

        Saldırganların, bisikletlerine binip kaçtıkları anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Çevredekiler, bisikletlerine binip kaçan 2 kişiyi, hırsız sanıp bir taraftan cep telefonu kamerasına kaydederken, bir taraftan da 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, ihbarda bulundu.

        DÜN AMCASININ EVİNE MOLOTOF KOKTEYLİ SALDIRI OLDU

        Murat Özkal'ın, amcası Turgut Özkal'ın, oturduğu Bahçelievler Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde dün iftar saatinde yine bisikletli 2 kişi tarafından, evin cam ve panjurları kırılıp motolofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Mersin'in Mut ilçesindeki kızında iftar davetinde olan Turgut Özkal'ın, komşuları durumu fark edip, saldırganlara taş atarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

        DAHA ÖNCEDE ANNESİNİN EVİNE SALDIRILMIŞ

        Murat Özkal'ın Bahçelievler Mahallesinde oturan annesinin evine ise 20 Kasım günü, kimsenin olmadığı sırada yine aynı yöntemle, iki kişinin saldırıldığı öğrenildi. Üç eve, aynı yöntemle, aynı kişilerin saldırdığını değerlendiren polis, cep telefonu kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
        3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
        Tanyeli'ye veda
        Tanyeli'ye veda
        'Yan bakma' cinayeti... Öldüren kavga kamerada!
        'Yan bakma' cinayeti... Öldüren kavga kamerada!
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        Ünlü şefin oğlunu öldürmüşlerdi! 10 Nisan'da hakim karşısında...
        Ünlü şefin oğlunu öldürmüşlerdi! 10 Nisan'da hakim karşısında...
        "Maliyetler enflasyonu ikiye katladı"
        "Maliyetler enflasyonu ikiye katladı"
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Emekli öğretmen darp sonucu evinde öldü!
        Emekli öğretmen darp sonucu evinde öldü!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!

        Benzer Haberler

        Karaman'da kadını öldüren zanlı başına vurulan sert cisimle yaralandı
        Karaman'da kadını öldüren zanlı başına vurulan sert cisimle yaralandı
        Kaldırımda yürürken uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı
        Kaldırımda yürürken uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı
        Karaman'da, ev kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutukland...
        Karaman'da, ev kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutukland...
        3 ayrı eve molotofkokteyli atan saldırganlar aile üyesi çıktı (2)
        3 ayrı eve molotofkokteyli atan saldırganlar aile üyesi çıktı (2)
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı
        Karaman İl Sağlık Müdürlüğünden "Şebeke suyu içilebilir" açıklaması:
        Karaman İl Sağlık Müdürlüğünden "Şebeke suyu içilebilir" açıklaması: