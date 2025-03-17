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        3 ayrı eve molotofkokteyli atan saldırganlar aile üyesi çıktı

        KARAMAN'da aynı aile üyelerine ait 3 evi molotofkokteyli atarak yaktığı iddia edilen baba-oğul gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 10:26 Güncelleme: 17.03.2025 - 10:30
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        3 ayrı eve molotofkokteyli atan saldırganlar aile üyesi çıktı
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        KARAMAN'da aynı aile üyelerine ait 3 evi molotofkokteyli atarak yaktığı iddia edilen baba-oğul gözaltına alındı. Şüphelilerin 3 gün önce evi yakılan Murat Özkal'ın eniştesi Celalettin E. ile oğlu Talha E. olduğu tespit edildi.

        Kentte, son 4 ayda 3 farklı tarihte, aynı aileye ait 3 ayrı ev, bisikletli şüpheliler tarafından molotofkokteyli atılarak yakıldı. İlk olarak 20 Kasım 2024'te Murat Özkal'ın annesinin evine molotofkokteyli atıldı. Bu yıl da 14 Mart'ta Murat Özkal'a ait ev ve 15 Mart'ta iftar saatinde de amcası Turgut Özkal'a ait ev, molotofkokteyli atılıp yakıldı.

        120 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırılara ilişkin çalışma başlattı. Polis olayların meydana geldiği bölgedeki tüm güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yaklaşık 120 saatlik görüntünün incelemesinin ardından, yüzleri kapalı halde bisikletlerle kaçan şüphelilerin, mağdurlarla aynı aileden olan Murat Özkal’ın eniştesi Celalettin E. ile oğlu Talha E. olduğunu belirlendi.

        Cumhuriyet savcılığının talimatıyla Celalettin E. ve oğlu Talha E. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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