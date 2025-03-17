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        3 ayrı eve molotofkokteyli atan saldırganlar aile üyesi çıktı (2)

        BABA-OĞULTUTUKLANDI Karaman'da aynı aile üyelerine ait 3 evi molotofkokteyli atarak yaktığı suçlamasıyla gözaltına alınan Celalettin Ergün ile oğlu Talha Ergün, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 15:38 Güncelleme: 17.03.2025 - 15:38
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        3 ayrı eve molotofkokteyli atan saldırganlar aile üyesi çıktı (2)
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        BABA-OĞULTUTUKLANDI

        Karaman'da aynı aile üyelerine ait 3 evi molotofkokteyli atarak yaktığı suçlamasıyla gözaltına alınan Celalettin Ergün ile oğlu Talha Ergün, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Muammer ŞEN/KARAMAN,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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