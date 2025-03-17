3 ayrı eve molotofkokteyli atan saldırganlar aile üyesi çıktı (2)
BABA-OĞULTUTUKLANDI Karaman'da aynı aile üyelerine ait 3 evi molotofkokteyli atarak yaktığı suçlamasıyla gözaltına alınan Celalettin Ergün ile oğlu Talha Ergün, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
BABA-OĞULTUTUKLANDI
Karaman'da aynı aile üyelerine ait 3 evi molotofkokteyli atarak yaktığı suçlamasıyla gözaltına alınan Celalettin Ergün ile oğlu Talha Ergün, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Muammer ŞEN/KARAMAN,
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