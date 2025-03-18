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        Kaldırımda yürürken uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı

        KARAMAN'da kaldırımda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan Süleyman U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 09:51 Güncelleme: 18.03.2025 - 09:55
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        Kaldırımda yürürken uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı
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        KARAMAN'da kaldırımda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan Süleyman U. (38) yaralandı.

        Olay, saat 03.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Süleyman U., iddiaya göre 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Bacaklarından bıçak darbesi alan Süleyman U. yere yığılırken, 2 şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Süleyman U., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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