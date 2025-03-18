Kaldırımda yürürken uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı

Olay, saat 03.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Süleyman U., iddiaya göre 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Bacaklarından bıçak darbesi alan Süleyman U. yere yığılırken, 2 şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Süleyman U., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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