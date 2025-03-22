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        Otomobil ile ambulans çarpıştı: 3 yaralı

        KARAMAN'da, hasta taşıyan ambulans ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 12:07 Güncelleme: 22.03.2025 - 12:10
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        Otomobil ile ambulans çarpıştı: 3 yaralı
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        KARAMAN'da, hasta taşıyan ambulans ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında, Osman Gazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Ermenek ilçesinden, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne böbrek hastası Fatma Duran'ı taşıyan Mustafa Baştuğ (45) idaresindeki 70 DP 112 plakalı ambulans, kavşakta Halil Kızıltaş (38) yönetimindeki 70 ED 150 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobildeki Havva Kızıltaş (35), Emine Keskin (55) ve Y.K. (14) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılarla, ambulanstaki hastayı başka ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar, çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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