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        Sahur için uyanınca yangını fark etti, Alzheimer hastası eşi kurtarılamadı

        KARAMAN'da, gelininin telefonuna uyanıp sahura kalkan Şerife Sak, yangını fark edip evden çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 14:53 Güncelleme: 22.03.2025 - 15:00
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        Sahur için uyanınca yangını fark etti, Alzheimer hastası eşi kurtarılamadı
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        KARAMAN'da, gelininin telefonuna uyanıp sahura kalkan Şerife Sak, yangını fark edip evden çıktı. Eşi Alzheimer hastası Mustafa Sak (84) ise hayatını kaybetti.

        Ermenek ilçesi Kayaönü köyünde, Mustafa ve Şerife Sak’ın (73) yaşadığı 2 katlı evde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Ailenin gelinleri Ayşe Sak’ın cep telefonuyla araması üzerine sahur için uyanan Şerife Sak, evdeki yangını fark etti. Alevlerin arasından kendini dışarı atan Sak, evdeki Alzheimer hastası eşi Mustafa Sak'ın kurtarılması için de çevredekilerden yardım istedi. Komşularının ihbarıyla adrese, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, Mustafa Sak'ın cansız bedenine ulaştı. Sak’ın cesedi, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Soğutma çalışmalarının öğle saatlerine kadar sürdüğü yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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