Karaman'da baraja uçan aracın sürücüsü toprağa verildi

Kaza, dün Ermenek ilçesi Pınarköyü yakınlarında meydana geldi. Nedim Elci yönetimindeki elektrik dağıtım şirketine ait araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Ermenek Barajı'na uçtu. Durumu fark edenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ardından Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri çağrıldı. Dalgıç ekiplerinin yaptıkları çalışması sonucu Elci'nin aracın içindeki cansız bedenine ulaşıldı. Elci'nin cenazesi vinçle çıkartıldı ve otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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