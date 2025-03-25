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        Karaman'da baraja uçan aracın sürücüsü toprağa verildi

        KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde baraja uçan elektrik dağıtım şirketine ait aracın sürücüsü Nedim Elci'nin (34) cenazesi, defnedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 16:09 Güncelleme: 25.03.2025 - 16:15
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        Karaman'da baraja uçan aracın sürücüsü toprağa verildi
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        KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde baraja uçan elektrik dağıtım şirketine ait aracın sürücüsü Nedim Elci'nin (34) cenazesi, defnedildi.

        Kaza, dün Ermenek ilçesi Pınarköyü yakınlarında meydana geldi. Nedim Elci yönetimindeki elektrik dağıtım şirketine ait araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Ermenek Barajı'na uçtu. Durumu fark edenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ardından Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri çağrıldı. Dalgıç ekiplerinin yaptıkları çalışması sonucu Elci'nin aracın içindeki cansız bedenine ulaşıldı. Elci'nin cenazesi vinçle çıkartıldı ve otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        2 çocuk babası Nedim Elci'nin cenazesi, bugün Yukarı Çağlar köyüne getirildi. Annesi Seyde ve babası Hasan Elci, güçlükle ayakta durabildi. Elci'nin cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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