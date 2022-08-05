KARAMAN (AA) - Karaman 4. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Türk Dünyası Kültür Parkı'ndaki etkinlikte, bu programların, insanlar, şehirler ve ülkeler arasında maziden atiye mevcut bulunan köprülerin güçlenmesine, binlerce yıllık kültürün, medeniyetin hafızalarda taze kalmasına vesile olduğunu söyledi.

TÜRKSOY'un, Türk halklarının ortak geçmişini, dil, edebiyat, kültür ve sanatını bir bütün halinde ele alan pek çok bilimsel çalışmaya imza attığını belirten Akkoyun, "Aynı zamanda ilan ettiği anma yılları, düzenlediği anma etkinlikleri ve yıl boyu farklı lehçe ve dillerde okuyucularla buluşturduğu eserlerle, Türk dünyasının mümtaz şahsiyetlerinin bırakmış oldukları kültürel mirası gelecek nesillere aktarmaktadır. Türk kültürünün ve Türk büyüklerinin tanıtılmasında göstermiş oldukları gayretleri takdirle karşılayarak çalışmalarından dolayı TÜRKSOY'a şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Akkoyun, şunları ifade etti:



"Kutlu ecdadımızın gayretleri neticesinde bin yıldır Altaylardan Bosna'ya Türk coğrafyamız, medeniyetin beşiği, adaletin diyarı, ilim-irfan merkezi ve hoşgörünün timsali olmuştur. Şu an karşımda bulunan, birlik ve beraberliğimizi yansıtan bu manzara, bizleri çok parlak bir geleceğin beklediğine işarettir. Türk milleti olarak, geçtiğimiz bin yıl boyunca olduğu gibi yine dünyaya ilim, irfan, medeniyet, hoşgörü ve sevgi tohumları ekeceğiz. Sultan Alparslan'ın, Melikşah'ın, Fatih Sultan Mehmed'in, Kanuni Sultan Süleyman'ın yolundan giderek Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mülkün temeli olan adaleti tekrardan dünyaya yayacağız. Türkiye olarak, bölgemizde ve tüm dünyada barışın, dostluğun ve kardeşliğin tesisi noktasında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da Türkçe'nin başkenti Karaman'da buram buram turan kokan bu anlamlı programda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Karaman'ın Türklük gururu ve şuuruyla bezenmiş, İslam ahlak ve faziletiyle donatılmış güzide bir il olduğunu dile getiren Durmaz, şöyle dedi:

"Karaman, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri, doğal güzellikleri ve manevi mirasıyla ülkemiz ve Türk dünyası açısından mühim bir coğrafyadır. Karaman, 'anamızın ak sütü' dediğimiz Türk dilinin bayraklaştığı vatan köşesi, Türkçe'mizin başkentidir. Karaman Türkçenin sesi, Yunus Emre'nin diyarı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ata yurdudur. Bugün burada Türkçe konuşan, Türkçe düşünen ve dünyayı Türkçe okuyan değerli soydaşlarımız var. Bizler de onlara selamlarımızı iletiyoruz."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından şölen ateşi yakıldı ve Türkçülüğün simgelerinden demir dövme geleneği gerçekleştirildi.

Program, Atameken Folklor Topluluğu'nun gösterisi ve Mustafa Yıldızdoğan konseriyle sona erdi.

Programa, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Rayev, MHP Karaman İl Başkanı Mahmut Ünüvar, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.