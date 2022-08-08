Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

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KARAMAN (AA) - Karaman'a düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.



Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.S'nin Adana'dan Karaman'a uyuşturucu madde satmaya geldiği bilgisine ulaştı.



Şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli E.S'yi gözaltına aldı. Aprat dairede yapılan aramada 15 gram bonzai ve 4 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinden sonra Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı, hakimlikçe tutuklandı.

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