KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi açıklaması:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi açıklaması:

AA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi açıklaması:

KARAMAN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk görev yerine uğurlanan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'ne ilişkin, Akdeniz'deki gelişmelerle KKTC'nin statüsünün yükseldiğini, bunun kendilerine güç kazandırdığını söyledi.

Tatar, birtakım ziyaretler için geldiği Karaman'da Valiliği ziyaret etti. Tören mangasını ve Kıbrıs gazilerini selamlayan Tatar, Valilik şeref defterini imzaladı.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, Karaman'a gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ile yakın ve güçlü ilişkilerin daha da gelişeceği mesajını veren Tatar, gönül birliğinin pekiştirilmesiyle ilişkilerin en iyi şekilde sürdürülmesini temenni etti.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Akdeniz'e ilişkin sürdürdüğü politikaların önemine değinerek şöyle konuştu:

"Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin sefere çıkmasıyla Doğu Akdeniz'deki zenginliklerin keşfedilmesinde bir adım daha atılmış oluyor. Bütün bu münasebetler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de rolü ve önemi vardır. Çünkü netice itibarıyla KKTC, Doğu Akdeniz'deki bir Türk devletidir. Dün akşam görüştüğüm Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev de dahil diğer devlet başkanlarına dedim ki 'Doğu Akdeniz'deki bu Türk devleti İslam aleminin de bir parçasıdır. Türkiye Cumhuriyeti ile en iyi ilişkileri sürdürmek suretiyle Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarımızın korunmasında KKTC'nin statüsünün de zaman içerisinde daha da yükseldiğini görüyoruz. Bütün bu gelişmeler bize güç vermektedir."

- "Türkiye Cumhuriyeti, KKTC'nin her zaman yanındadır"

Kıbrıs Türk halkına karşı bugün bazı haksızlıkların halen sürdüğüne işaret eden Tatar, şöyle devam etti:

"Bu haksızlıklar ambargo anlamında devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle hamdolsun aşama aşama KKTC'yi geliştirmekteyiz. Dolayısıyla dünyaya her platformda verdiğimiz mesaj, KKTC, haklı davasına sahip çıkmıştır, çıkacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, KKTC'nin her zaman yanındadır. Doğu Akdeniz'de yükselen statüsüyle ve değeriyle ekonomik anlamda da KKTC'yi güçlendirmekte. KKTC halkının dünyada gerek turizmde, gerek öğrenci akışında, gerek ticarette her türlüsüyle tanınmamışlığın olumsuzluklarına rağmen başarıyla bu işleri sürdürmekte olduğunu görüyoruz."

- "Gözlemci üye olduğumuz için oyunlara katılamadık"

Tatar, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'na KKTC gençliğinin katılamadığını belirterek şunları kaydetti:

"Biz siyasi nedenlerden dolayı İslam İşbirliği Teşkilatında gözlemci üye olarak bulunmaktayız. Tam üye değiliz. Gözlemci üye olduğumuz için oyunlara katılamadık. Gençlerimiz tabii üzüntü içindeydi. Dün de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğiyle çeşitli temaslarda bulundum, bu sıkıntıyı aktardım. Netice itibariyle KKTC ve halkı kendi gençliğiyle her platforma katılmak ister. En doğal hakkıdır. Zaten spor kardeşliktir, dayanışmadır ve güzelliklerdir. Temennim ve dileğim, kendi halkıma da seslenmek istiyorum; yaptığım temaslar ve Türkiye'nin desteğiyle inşallah önümüzdeki oyunlarda, 2025 yılı olarak tahmin edilmektedir, KKTC'nin Türk gençliği de orada yerini alır. Bu beklentimiz ve temennimizdir."

- "Muhteşem açılış töreniyle hep birlikte gurur duyduk"

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış törenine ilişkin ise Tatar, "O muhteşem açılış töreniyle hep birlikte gurur duyduk. O sahada, o görkem ve organizasyon... Bütün bunlar elbette Türkiye'nin büyüklüğüdür ve gücüdür. Dolayısıyla bir kez daha Karaman'dan akşamki oyunlarda o güzellikleri, sergileyebilen ve düzenleyebilen Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurum ve kuruluşlarını selamlıyorum. Kendilerini tebrik etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Tatar daha sonra Valilikte bir araya geldiği Kıbrıs gazileriyle sohbet etti.

Tatar'a, Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti Karaman milletvekilleri Recep Şeker, Selman Oğuzhan Eser ile CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kafe saldırısında yaralanan 6 kişiden 5'i taburcu oldu
YEREL HABERLER Kafe saldırısında yaralanan 6 kişiden 5'i taburcu ...
Karaman'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karaman'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi ...
Karaman'da kafeye silahlı saldırı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Karaman'da kafeye silahlı saldırı: 6 yaralı
Karaman'da mesai saatleri yeniden düzenlendi
YEREL HABERLER Karaman'da mesai saatleri yeniden düzenlendi
KMÜ'de aşure ikramı
YEREL HABERLER KMÜ'de aşure ikramı
Karaman eğitim heyeti Romanya'da
YEREL HABERLER Karaman eğitim heyeti Romanya'da
Günlük kiraladığı evde uyuşturucu satan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Günlük kiraladığı evde uyuşturucu satan şüpheli ...
Karaman Valiliği 5 bin kişilik aşure dağıttı
YEREL HABERLER Karaman Valiliği 5 bin kişilik aşure dağıttı
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.