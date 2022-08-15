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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman'da kuyumcuya sahte altın satan şüpheli tutuklandı

AA

Karaman'da kuyumcuya sahte altın satan şüpheli tutuklandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da 2 kuyumcuya sahte altın satan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul'dan Karaman'a gelen A.Ş, Ö.U. ve E.K., Tahsin Ünal Mahallesi'ndeki Kuyumcular Çarşısında 2 kuyumcuya ellerindeki sahte künye ve çeyrek altınları 3 bin 200 liraya sattı.

Kuyumcular şüphelilerin ayrılmasından bir süre sonra inceledikleri altınların sahte olduğunu anlayarak, durumu polise bildirdi.

Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin güvenlik kameralarından eşkallerini tespit etti.

Şüphelilerin 34 plakalı bir otomobille Konya'ya gittiklerinin tespit edilmesinin ardından Konya Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilerek, araç plakaları ve eşkalleri bildirildi.

Konya'da gözaltına alınan 3 şüpheli daha sonra Karaman'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ş., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ö.U. ve E.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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