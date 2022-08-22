Tayini çıkan İl Milli Eğitim Şube Müdürlerine veda yemeği

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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KARAMAN (AA) - Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan tayini çıkan Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Balkaya, Yunus Tokgöz ve Necmeddin Acat'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Bursa İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Balkaya, Mardin İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevine atanan Necmeddin Acat ve Mardin Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevine atanan Yunus Tokgöz için veda töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

Çalışkan, Şube Müdürlerine Karaman’ın eğitim camiasına verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarı temennisinde bulundu.

Program, Çalışkan'ın günün anısına plaket vermesiyle sona erdi.

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