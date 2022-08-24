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Aracıyla baraj gölüne düşerek hayatını kaybeden sürücünün cenazesi defnedildi

AA

Aracıyla baraj gölüne düşerek hayatını kaybeden sürücünün cenazesi defnedildi

KARAMAN (AA) - Karaman'da hafif ticari aracıyla baraj gölüne düşerek yaşamını yitiren sürücünün cenazesi toprağa verildi.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Gödet Barajı'na aracıyla düşen ve hayatını kaybeden İbrahim Yaşar'ın (30) cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınarak Ahmet Yesevi Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazı sonrası Yaşar'ın cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına, Yaşar'ın yakınları ile AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan ve vatandaşlar katıldı.

Yaşar'ın, Karaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde çalıştığı öğrenildi.

- Olay

Gödet Barajı'na hafif ticari aracın düştüğü ihbarı üzerine, botla arama çalışması başlatılmıştı. Konya Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekibinin yaptığı çalışmayla 70 FY 356 plakalı hafif ticari aracın 10 metre ilerisinde, Yaşar'ın cesedine ulaşılmıştı.

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