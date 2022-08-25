HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Karaman'daki bisküvi fabrikası sahiplerine çağrı:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Karaman'daki bisküvi fabrikası sahiplerine çağrı:

AA

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Karaman'daki bisküvi fabrikası sahiplerine çağrı:

KARAMAN (AA) - HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Karaman'daki bisküvi fabrikaları sahiplerine, işçilerin sendikalaşma hakkına engel olmamaları çağrısında bulundu.

Arslan, bir otelde düzenlenen Hizmet-İş Karaman Şube Başkanlığı 6. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, HAK-İŞ'in vergi konusundaki çalışmalarının tüm mücadelelerinde ön sırada olduğunu belirtti.

Olağanüstü dönemlerde kira artışlarına bir sınır getirilmesi gibi gelir vergisi kesintisine de bir sınır getirilmesi gerektiğini dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Ülkemin yüksek potansiyeline inanıyorum. Umutsuzluk, gelecekle ilgili hayallerimizden vazgeçmek ve bir karamsar noktaya gitmek bize yakışmıyor. Biz felaket tellallığı da yapamayız, oturup ağıt da yakamayız, 'Eyvah bittik.' diyemeyiz. Biz 'bitti' demeden bu işin bitmeyeceğine inanmamız gerekiyor. Bu ülkenin kaynakları, potansiyeli, insan gücümüz, çalışkanlığımız bu sorunları ortadan kaldıracağımızın işaretidir. Bu ülke içeriden ve dışarıdan kuşatılmış olsa da terör örgütleriyle bu ülkeye ayar verilmek istense de finans kuruluşlarının ülkemize yaptıkları operasyonlar olsa da biz ülkemizden umudumuzu kesmeyeceğiz. Bütün zorlukları aşacağız ve bu ülkeyi bölgesinin etkin, güçlü, oyun kurucu devleti yapma konusunda da çabalarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Zorluklarımız var mı? Var. Her gün yaşadığımız zamlar, aldığımız mütevazı ücretleri yok ediyor. Dayanmak gerçekten zor. Daha fazla çalışmamız gerekiyor."

Arslan, umudunu kaybedenin her şeyini kaybedeceğini vurgulayarak, "Bu ülke umudumuzu keseceğimiz bir ülke değil, bu şehir böyle bir şehir değil. O zaman bu ülke ve bu şehrin daha yaşanabilir bir yer olması konusunda yapmamız gereken sorumluluklar var. HAK-İŞ bu sorumlulukların sahibidir. Evet zorluklar var, sıkıntılar var. Bu ülkenin birliğini, dayanışmasını, kardeşliğini, bütünlüğünü bir şekilde tehdit edecek hiçbir harekete izin vermememiz gerekiyor. Zorluklar bizim zorluklarımız, bu zorlukları beraber aşacağız." diye konuştu.

- "Onlarca fabrika var ama bir tanesindeki işçiler sendikalı"

Karaman'ın ülkenin bisküvi üretiminin yüzde 30'unu karşıladığını, çok sayıda işçinin bisküvi fabrikalarında çalıştığı anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Onlarca fabrika var ama bir tanesindeki işçiler sendikalı. Sendikalaşmaya izin verilmiyor. Sendikaya adım atanlar cezalandırılıyor. Kendi fabrikalarından gönderiyorlar, başka fabrikalara da 'Bu şahsı işe almayın.' diye ihbar ediyorlar. Bunu bu şehre yakıştıramıyorum. Bu şehirde kazanıyorsunuz, bu şehirde ihracat yapıyorsunuz, bu şehirde üretiyorsunuz. O zaman kazandığınız, ürettiğiniz ve birlikte çalıştığınız insanların anayasal hakkı olan sendikalaşma hakkına lütfen engel olmayın. Bu şehri sendikalarla daha da kalkındıracağımıza inanıyorum."

Arslan'a, daha sonra Hizmet-İş Karaman Şube Başkanı Mustafa Karakaş tarafından ilkokul fotoğrafıyla ilkokul karnesinin olduğu bir tablo hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karaman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Aracıyla baraj gölüne düşerek hayatını kaybeden sürücünün cenazesi defnedildi
YEREL HABERLER Aracıyla baraj gölüne düşerek hayatını kaybeden ...
Satın aldığı dükkanda bulduğu 1 kilograma yakın altını sahibine ulaştırdı
YEREL HABERLER Satın aldığı dükkanda bulduğu 1 kilograma yakın ...
Baraj gölüne düşen aracın sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Baraj gölüne düşen aracın sürücüsünün cansız bedenine ...
Karaman'da baraja araç düştü
YEREL HABERLER Karaman'da baraja araç düştü
Karaman'da baraj gölüne düşen aracın sürücüsünün cesedine ulaşıldı
YEREL HABERLER Karaman'da baraj gölüne düşen aracın sürücüsünün ...
Karaman'da otomobilin baraja düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Karaman'da otomobilin baraja düştüğü ihbarı üzerine ...
Kazımkarabekir Belediyesinin asfaltlama çalışmaları
YEREL HABERLER Kazımkarabekir Belediyesinin asfaltlama çalışmaları
Karaman'ın tarihi Taşkale Tahıl Ambarları ziyaretçi akınına uğruyor
YEREL HABERLER Karaman'ın tarihi Taşkale Tahıl Ambarları ziyaretçi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.