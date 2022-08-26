Karaman'dan kısa kısa

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.

Akkoyun, Valilik toplantı salonundaki toplantıda, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından asfalt kaplama çalışmalarının yoğunlukla sürdürüldüğünü, köylerde refah düzeyinin artırılması maksadıyla bu tür çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Köylerde ihtiyaç sahibi vatandaşların tespiti ve gerekli sosyal desteğin sağlanması konusunda muhtarların önemine dikkat çeken Akkoyun, "Muhtarlar devletimizin köylerdeki temsilcileridir. Muhtarlar gören gözümüz, duyan kulağımızdır. Bizler, sizlerin aracılığıyla görüyoruz, duyuyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmamızda sizlerin desteği büyük önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

- Yaz Kur'an Kursları kapanış töreni yapıldı

Karaman İl Müftülüğünce yaz Kur'an Kursları kapanış ve ödül programı düzenlendi.

Güzelevler Camisi'nde düzenlenen programda konuşan İl Müftüsü Faruk Gürbüz, yaz Kur'an Kurslarının çok güzel ve verimli geçtiğini aktardı.

Hayırlı bir nesil yetiştirmenin gayreti içinde olduklarını vurgulayan Gürbüz, şunları kaydetti:

"Cami ve Kur'an Kurslarında 463 öğretici tarafından çocuk ve gençlerden oluşan 7 bin 750 öğrenciye , Kur'an-ı Kerim, İslam'ın temel inanç esasları, ibadetleri ve Hazreti Muhammed'in hayatının öğretildiği eğitim boyunca öğrenciler futbol, yüzme gibi etkinliklerle hoş vakit geçirdiler. Kim Kur'an-ı okursa, okuduğunu anlarsa, dünyası da ahiretti de cennet olur. Kendisine, ailesine, ülkesine, milletine, dinine, diyanetine hayırlı bir nesil yetiştirmek hepimizin vazifesidir. Onu için bu öğrencileri camilerde topladık."

Yaz Kur'an Kurslarındaki öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve şiir dinletisinin ardında yapılan duayla program sona erdi.

- Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Karaman'da 2022 yılı 3. Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Tuncay Akkoyun'un başkanlığında yapıldı.

Akkoyun, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) toplantı salonunda düzenlenen programda, bağımlılığı önlemek maksadıyla verilen eğitimlerde kamu kurumlarının ve STK'ların işbirliği içerisinde olmasını gerektiğini söyledi.

Bağımlılıkla tek başına mücadele etmenin zor olduğunu aktaran Akkoyun, şunları kaydetti:

"Bu nedenle tüm kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız işbirliği içinde olmalıdır. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz konuyla alakalı eğitimler vererek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz sahada vatandaşlarımızla bir arada bulunarak aynı zamanda vatandaşlarımızdan destek alarak bağımlılıkla mücadele edilmelidir. Bağımlılık sadece bir gruba özgü problem olmayıp toplumun genelini ilgilendirmektedir."

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