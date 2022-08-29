Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Kalaycı mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yüce milletimizin 30 Ağustos 1922 tarihinde Dumlupınar'da kazandığı bu büyük zaferin, şehitlerimiz kanlarıyla sulanmış bu kutsal topraklarda ilelebet yaşamak için canını ortaya koyduğu en önemli zaferlerinden birisi olduğunu belirtti.

Kalaycı mesajının devamında, milletimiz, birlik ve beraberlik bilinci içerisinde sonsuza kadar özgür ve onurlu bir şekilde var olacağını tüm dünyaya ispat ettiğini ifade ederek şunları kaydetti:



"Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin kurucusu ve büyük taarruzun Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum. Şanlı zaferimizin 100. yılı kutlu olsun."

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