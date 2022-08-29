Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'dan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Akkoyun mesajında, 30 Ağustos zaferinin 100. yıl dönümünü idrak etmenin onurunu yaşadığını belirtti.

Aziz milletin, 100 yıl önce her bir karışı şehitlerin kanlarıyla sulanmış, gazilerin fedakarlıklarıyla yoğrulmuş cennet vatandaki varlığını perçinlendiğini ve bu topraklardaki bekasını tüm dünyaya bir kez daha kahramanca ilan ettiğini aktaran Akkoyun, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, iman dolu sinesiyle, istiklal aşkıyla, sarsılmaz duruşuyla 'Ya İstikal Ya Ölüm' diyerek zaferlerine bir yenisini daha eklemiş, 30 Ağustos Zaferi tarihe altın harflerle yazılmıştır. Anadolu'nun tapusu Malazgirt'ten Çanakkale'ye, 30 Ağustos'tan 15 Temmuz'a asırlardır aynı ruh ve inançla mücadelemizi sürdürdük. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için kutlu mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. 30 Ağustos şanlı zaferimizin 100. sene-i devriyesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle yad ediyorum. İstiklal Harbi'nde şehit olan aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

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